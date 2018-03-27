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В Европейском Энергосообществе заявили о случаях политического давления на НКРЭКУ
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27.03.2018 12:40
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В отчете Европейского Энергетического сообщества отмечается, что
случаи давления на Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в
сферах энергетики и коммунальных услуг, следует расценивать "как
неприкрытое политическое вмешательство в независимость комиссии и
автономное принятие ею решений". Европейское Энергетическое
общество сообщило о случаях политического давления на НКРЭКУ Фото:
pixabay.com В частности, результативными попытками оказать влияние
на НКРЭКУ названы:• Отмена решения №348 об установлении тарифов на
услуги транспортировки природного газа в точках входа и выхода из
системы Укртрансгаза и новую методологию расчета тарифов на услуги
сбыта природного газа (по требованию премьер-министра Украины
Владимира Гройсмана).• Отмена решения решение №148, утверждающего
стоимость нестандартного подключения электрических установок к сети
на 2017 год, что предусматривало повышение тарифа на подключение к
энергосети (после манифестации Радикальной партии и отказа газеты
"Урядовий кур’єр" опубликовать решение).• Блокирование решения
№972, которым вводилась регламентирование регулируемой базы активов
для облэнерго (RAB-регулирование). Эксперты отмечают, что несмотря
на то, что решение принято еще 27 июля 2017 года, правительственная
газета "Урядовий кур’єр" до сих пор его не опубликовала,
соответственно оно не вступило в силу.• Расследование Национальным
антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возможных злоупотреблений
служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЭКУ в
процессе принятия формулы Роттердам+. Также отмечается
расследование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который
анализирует создает ли на практике формула Роттердам+ преимуществ
для одних бизнес-групп в убыток других."Вышеупомянутые факты
необходимо рассматривать как неприкрытое политическое вмешательство
в независимость комиссии и автономное принятие ею решений", –
указывается в отчете.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1651230448290756&id=100002114496889
НКРЭКУ обратилась в Европейское Энергосообщество с предложением
провести независимый аудит деятельности регулятора 11 июля 2017
года. Украина является членом Европейского Энергосообщества с 2011
года.
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