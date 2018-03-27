В отчете Европейского Энергетического сообщества отмечается, что случаи давления на Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, следует расценивать "как неприкрытое политическое вмешательство в независимость комиссии и автономное принятие ею решений". Европейское Энергетическое общество сообщило о случаях политического давления на НКРЭКУ Фото: pixabay.com В частности, результативными попытками оказать влияние на НКРЭКУ названы:• Отмена решения №348 об установлении тарифов на услуги транспортировки природного газа в точках входа и выхода из системы Укртрансгаза и новую методологию расчета тарифов на услуги сбыта природного газа (по требованию премьер-министра Украины Владимира Гройсмана).• Отмена решения решение №148, утверждающего стоимость нестандартного подключения электрических установок к сети на 2017 год, что предусматривало повышение тарифа на подключение к энергосети (после манифестации Радикальной партии и отказа газеты "Урядовий кур’єр" опубликовать решение).• Блокирование решения №972, которым вводилась регламентирование регулируемой базы активов для облэнерго (RAB-регулирование). Эксперты отмечают, что несмотря на то, что решение принято еще 27 июля 2017 года, правительственная газета "Урядовий кур’єр" до сих пор его не опубликовала, соответственно оно не вступило в силу.• Расследование Национальным антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возможных злоупотреблений служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЭКУ в процессе принятия формулы Роттердам+. Также отмечается расследование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который анализирует создает ли на практике формула Роттердам+ преимуществ для одних бизнес-групп в убыток других."Вышеупомянутые факты необходимо рассматривать как неприкрытое политическое вмешательство в независимость комиссии и автономное принятие ею решений", – указывается в отчете. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1651230448290756&id=100002114496889 НКРЭКУ обратилась в Европейское Энергосообщество с предложением провести независимый аудит деятельности регулятора 11 июля 2017 года. Украина является членом Европейского Энергосообщества с 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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