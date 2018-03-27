"Энергоатом" за 2 месяца снизил выработку электроэнергии на 8%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-феврале 2018 года уменьшилось на 8% (1 млрд 264,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 14 млрд 532,1 млн кВт-ч.

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за два месяца перевыполнено на 1,5%.

Электростанции госпредприятия за указанный период отпустили в рынок 13 млрд 722,2 млн кВт-ч электроэнергии против 14,918 кВт-ч в январе-феврале 2017 года.

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Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП "Энергорынок" составила 51,1% (-3,9 п.п. к январю-февралю 2017-го), в общей структуре производства электроэнергии в стране – 49,6% (-3,7 п.п.).

"Энергоатом" в январе-феврале отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 8 млрд 991,6 млн грн (с НДС), что на 7,2% больше, чем за подобный период прошлого года (8 млрд 388,4 млн грн).

Объем капитальных вложений составил 1 млрд 479,4 млн грн против 405,5 млн грн в январе-феврале-2017. Финансирование капвложений составило 2 млрд 106,1 млн грн против 1 млрд 470,5 млн грн.

НАЭК за два месяца перечислила в бюджеты всех уровней 1 млрд 85,7 млн грн, расчеты по страхованию составили 278,6 млн грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 74%, что на 6,4 п.п. меньше, чем в январе-феврале 2017 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 75,7%.

В работе АЭС Украины за два месяца зафиксировано четыре учетных нарушения, это на три больше, чем за подобный период 2017-го.

По итогам января-февраля текущего года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 212,62 суток против 136,52 суток за январь-февраль 2017 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2017 году увеличил производство электроэнергии на 5,7% (4 млрд 601,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 85 млрд 785,1 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.