Правоохранители задержали главного специалиста отдела управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения неправомерной выгоды от представителя субъекта хозяйствования за непринятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает

"Следствием установлено, что должностное лицо КГГА требовало и получило от представителя предприятия взятку в сумме 15 тысяч гривен за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

После получения неправомерной выгоды чиновник задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - говорится в заметке.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнила Л.Сарган.

Напомним, что в ряде регионов Украины местные органы власти ввели временные ограничения на продажу алкогольных напитков в стационарных точках. Как правило, речь идет о запрете продавать спиртное в ночное время.

На такие действия местных советов отреагировали в АМКУ, признав соответствующие решения незаконными.

В Комитете подчеркнули, что "ночные алкогольные запреты" провоцируют нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

В четырех областях Украины "временные запреты" на алкоголь впоследствии были отменены в судебном порядке. В том числе и в столице, где сегодня продавать алкоголь в ночное время не запрещено.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира