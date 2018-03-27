ViOil в 2017г экспортировала 15 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла

Промышленная группа ViОil в 2017 году произвела 15 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла и весь объем поставила на внешние рынки.

Согласно сообщению на сайте группы, только в 2016/2017 маркетинговом году (сентябрь-август) Винницкий масложировой комбинат (МЖК) переработал около 37,224 тыс. тонн семян рапса.

"Основными покупателями рапсового масла для ViОil традиционно остаются страны Евросоюза. В ЕС в промышленном сегменте растительных масел на рапсовое приходится более 60%. В Европе рапсовое масло используют как в пищевой промышленности, так и для производства биотоплива", - цитируется в сообщении директор Винницкого МЖК Дмитрий Чаленко.

Промышленная группа ViOil, созданная В.Пономарчуком в 2006 году на базе аграрных активов промышленной группы "КМТ", входит в тройку крупнейших производителей растительных масел в Украине.

В настоящее время ViOil принадлежит 13 зернохранилищ общей мощностью 360 тыс. тонн. Два ее масложировых комбината (Винницкий и Черновицкий) могут перерабатывать 1,1 млн тонн семян масличных в год. Продукцию группа экспортирует в более чем 60 стран.

ViOil в 2011 году планировала осуществить IPO на Варшавской фондовой бирже через холдинговую компанию VIOIL Holding S.A., однако отложила его ввиду неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Основным владельцем украинских активов группы выступает ООО "Винницкая промышленная компания", 99% которой, в свою очередь, принадлежит кипрской "Вартомио холдингз лимитед". Бенефициаром последней, согласно данным госреестра, выступает В.Пономарчук.