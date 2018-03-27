Украинская исполнительница и тренер «Голоса страны-8» Джамала, которая готовится стать мамой, рассказала, что рожать будет в Украине.

«Рожать буду в Украине. Я доверяю людям, которых хорошо знаю. Меня наблюдает врач, с которым я консультируюсь уже семь лет», — призналась певица, информирует svodka.net.

По словам Джамалы, она даже не рассматривала роды за границей.

«Хотя говорят, что там условия лучше. Некоторые хотят рожать в Америке, чтобы у ребенка сразу было гражданство. Мне это не нужно. Если вдруг мой ребенок потом решит туда поехать учиться – пожалуйста. Но мне бы очень хотелось, чтобы дети, даже уезжая в другую страну для получения образования, потом возвращались и работали на развитие Украины!, — подчеркнула она.

Джамала призналась, что дитя появится на свет уже в апреле. Будущая мама держит в тайне пол и имя будущего ребенка.

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«Раскрывать секрет не буду. Варианты имен есть, но могу сказать только, что оно будет крымскотатарским», — говорит певица.

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