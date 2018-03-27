|В ГПУ опровергли информацию о подготовке к задержанию Холодницкого
|27.03.2018 12:50
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Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган отреагировала на информацию о готовящемся задержании и аресте антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
«Это слухи. Информация о предстоящем аресте Холодницкого — это слухи. Поэтому нет смысла это как-то комментировать», — сказала она LB.ua.
Во вторник агентство «Українські Новини» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Холодницкого могут арестовать в ближайшее время.
Сам Холодницкий в комментарии LB.ua назвал «бредом» эту информацию.
«Это просто медийная нападение! Я нахожусь на своём рабочем месте. Выполняю свои обязанности. Никакого рапорта об отставке я не писал и не собираюсь», — заявил он.
Холодницкий отметил, что информация о якобы его предстоящем аресте и задержании — это «попытка меня к чему-то склонить, но не дождутся».
Также антикоррупционный прокурор добавил, что кампания по его дискредитации зашла слишком далеко.
«Что дальше напишут, что я умер? Это полный бред!» — возмутился он.