Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган отреагировала на информацию о готовящемся задержании и аресте антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

«Это слухи. Информация о предстоящем аресте Холодницкого — это слухи. Поэтому нет смысла это как-то комментировать», — сказала она LB.ua.

Во вторник агентство «Українські Новини» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Холодницкого могут арестовать в ближайшее время.

Сам Холодницкий в комментарии LB.ua назвал «бредом» эту информацию.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Это просто медийная нападение! Я нахожусь на своём рабочем месте. Выполняю свои обязанности. Никакого рапорта об отставке я не писал и не собираюсь», — заявил он.

Холодницкий отметил, что информация о якобы его предстоящем аресте и задержании — это «попытка меня к чему-то склонить, но не дождутся».

Также антикоррупционный прокурор добавил, что кампания по его дискредитации зашла слишком далеко.

«Что дальше напишут, что я умер? Это полный бред!» — возмутился он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира