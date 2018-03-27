Народный депутат Украины Антон Геращенко проживает в арендованной квартире на Печерске, площадь которой составляет 200 квадратных метров. Об этом сообщает программа "Гроші" .

По данным журналистов, стоимость аренды жилья составляет около трех тысяч долларов. Оплачивает квартиру 63-летний тесть народного избранника Алексей Шамбур, который проживает в Полтаве (об этом сообщается в декларации нардепа, - ред.).

Стоит отметить, что в шикарную квартиру в центре Киева Геращенко с семьей переехали в 2016 году. В этом же году его тесть и начал финансировать политика, зарегестрировав ФОп, который, якобы, занимается научной деятельностью. При этом уже около 10 лет тесть Геращенко официально не работает. Однако арендованную квартиру зятя за три тысячи долларов умудряется оплачивать.

Геращенко, в свою очередь, утверждает, что не знает, где его родственник берет такие деньги.

Как сообщал svodka.net ранее, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяне Супрун пытались дать взятку в виде квартиры .

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