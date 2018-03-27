Музыкальный проект продюсера Алексея Гладушевского - Idealism Addict презентовали дебютное видео "Колискова"
27.03.2018 12:52
Музыкальный проект продюсера Алексея Гладушевского - Idealism
Addict презентовали дебютное видео "Колискова" Сегодня состоялась
премьера дебютного видео группы Idealism Addict продюсера и
основателя творческого сообщества "Новые интеллигенты" - Алексея
Гладушевского под названием "Колискова".Фронтвумен коллектива и
автор музыки и слов - Лена Ребрик рассказывает о написании своего
произведения: "Колыбельная одна из самых сложных для меня песен. По
содержанию, исполнению, осмыслению. Я не могу рассказывать, о чем
она, однако это способ рассказать миру неприглядную правду о
дружбе, смерти и изменчивость жизни. Поколения меняются, история
течет. Я очень люблю фразу из фильма Нолана «Интерстеллар» о том,
что нет биологического объяснения тому, почему мы любим людей,
которые умерли. Это очередной и один из самых прочных проявлений
идеализма. Знать и верить, когда доказательств не
существует".Работа на песню "Колискова" - это загадочный видеоряд,
который идеально совпадает с гипнотически плавной и успокаивающей
музыкой. Не отрывая взгляда, можно следить за каждым кадром видео,
ведь своей не типичностью оно цепляет с первых секунд просмотра.
Эта работа Idealism Addict благодаря необычной форме композиции,
развивает воображение и заставляет воспринимать музыку не только
ушами."Идея видео «Колискова» - это результат наших с Леной
совместных креативных поисков., - рассказывает режиссер клипа Юлия
Деглина, - Композиция очень глубокая, мощная, касается внутренних
переживаний. Мы чувствовали, что видео должно быть эмоцией в чистом
виде без четкой сюжетной линии. По сути, все образы клипа - это
состояния души, которая колеблется между миром воспоминаний и миром
надежд. Главный герой - это душа, переполненная чувствами, которая
ищет путь от испытаний к счастью".Уже вскоре коллектив представит
миру свою первую пластинку Hard Times, релиз которой планируется на
апрель этого года.