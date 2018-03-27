Музыкальный проект продюсера Алексея Гладушевского - Idealism Addict презентовали дебютное видео "Колискова" Сегодня состоялась премьера дебютного видео группы Idealism Addict продюсера и основателя творческого сообщества "Новые интеллигенты" - Алексея Гладушевского под названием "Колискова".Фронтвумен коллектива и автор музыки и слов - Лена Ребрик рассказывает о написании своего произведения: "Колыбельная одна из самых сложных для меня песен. По содержанию, исполнению, осмыслению. Я не могу рассказывать, о чем она, однако это способ рассказать миру неприглядную правду о дружбе, смерти и изменчивость жизни. Поколения меняются, история течет. Я очень люблю фразу из фильма Нолана «Интерстеллар» о том, что нет биологического объяснения тому, почему мы любим людей, которые умерли. Это очередной и один из самых прочных проявлений идеализма. Знать и верить, когда доказательств не существует".Работа на песню "Колискова" - это загадочный видеоряд, который идеально совпадает с гипнотически плавной и успокаивающей музыкой. Не отрывая взгляда, можно следить за каждым кадром видео, ведь своей не типичностью оно цепляет с первых секунд просмотра. Эта работа Idealism Addict благодаря необычной форме композиции, развивает воображение и заставляет воспринимать музыку не только ушами."Идея видео «Колискова» - это результат наших с Леной совместных креативных поисков., - рассказывает режиссер клипа Юлия Деглина, - Композиция очень глубокая, мощная, касается внутренних переживаний. Мы чувствовали, что видео должно быть эмоцией в чистом виде без четкой сюжетной линии. По сути, все образы клипа - это состояния души, которая колеблется между миром воспоминаний и миром надежд. Главный герой - это душа, переполненная чувствами, которая ищет путь от испытаний к счастью".Уже вскоре коллектив представит миру свою первую пластинку Hard Times, релиз которой планируется на апрель этого года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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