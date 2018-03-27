|Трагедия в Кемерово: Определены главные версии причин пожара в ТЦ
|27.03.2018 12:55
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Замыкание электрики и “применение открытого огня” — основные версии причин пожара в кемеровском ТЦ “Зимняя вишня”. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании у Владимира Путина.
«Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — отметил он, информирует svodka.net.
Следствие назначило электротехническую, строительную и техническую экспертизы.
«Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии», — добавил глава СК РФ.
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