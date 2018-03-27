Обозреватель Дмитрий Скворцов «прошёлся» в «Фейсбуке» по интервью главы униатской «Украинской греко-католической церкви» Святослава Шевчука польской газете Rzeczpospolita.

Так, Шевчук пояснил причины враждебности между поляками и украинцами тем, что «народы разделяли российские Советы», которые, дескать, «использовали давний римский принцип “разделяй и властвуй”».

«Ну да, – “согласился” Скворцов. – Помним-помним, как детей в УССР отваживали от "Четырех танкистов..." и "Лёлика с Болеком". Как Анне Герман въезд на Украину запрещали, а Ротару со всей "Червоной Рутой" на "Сопот" не пускали. А помните, как в Дарнице на ул. Краковской каждый год торжественно сжигали книги Лема и Леца, выявленные при обысках у тайных полонофилов?

48-летний уроженец галицийского Стрыя, Шевчук, однако, также поделился воспоминаниями о том, как «при российских Советах» «разжигалась взаимная ненависть украинцев и поляков»: «Мы жили в городах-кладбищах, где было много анонимных могил.

Никто не знал, кем были погребенные там люди, кто их убил, почему… В течение многих лет это была тема табу».

«Прелестная логика! – замечает на этот счёт Скворцов – КПСС скрывала от жителей Украины правду об операции “Висла”, а Польская объединённая рабочая партия замалчивала факт Волынской резни, чтобы… поддерживать градус ненависти между народами. До такого выверта даже иезуиты – отцы украинской унии – не додумались бы».

Также главный униат заверил поляков, что на ныне Украине «радикальные проявления в обществе» практически маргинальны:

«Новая идентичность украинского общества, которая проявилась после революции достоинства, строится не на национальном, а на гражданском сознании...

То есть его основой является не крайний национализм, а ценности, которые мы называем европейскими: уважение достоинства каждого человека, поиск и создание общего добра, солидарности между людьми».

«Есть такая работа – брехать», – резюмировал Дмитрий Скворцов.

Как сообщил Дмитрий Скворцов, в рамках своего «миротворческого» турне по Польше глава «УГКЦ» убеждал польских католиков, что «необандеровцев финансирует Путин».

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