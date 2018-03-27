Американский автоконцерн Ford и китайская компания Alibaba
разработали автомат, в котором можно купить автомобиль или взять
его для тест-драйва. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Приобрести автомобиль можно при помощи специального
приложения для смартфона Фото: pixabay.com (архив) Автомат
установлен в китайской провинции Гуанчжоу и представляет собой
многоэтажную постройку, в которой может находиться до 20
автомобилей. В нем можно купить автомобиль или взять транспортное
средство для тест-драйва на три дня. Приобрести автомобиль можно
при помощи специального приложения для смартфона.После того как
покупатель заплатит за автомобиль, на специальном терминале ему
выдают монету, которую нужно бросить в щель монетоприемника на
самом автомате. Ford и Alibaba работали над созданием автомата
два года.
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