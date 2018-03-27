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В Китае начал работу автомат по продаже автомобилей
27.03.2018 12:57
Американский автоконцерн Ford и китайская компания Alibaba разработали автомат, в котором можно купить автомобиль или взять его для тест-драйва. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Приобрести автомобиль можно при помощи специального приложения для смартфона Фото: pixabay.com (архив) Автомат установлен в китайской провинции Гуанчжоу и представляет собой многоэтажную постройку, в которой может находиться до 20 автомобилей. В нем можно купить автомобиль или взять транспортное средство для тест-драйва на три дня. Приобрести автомобиль можно при помощи специального приложения для смартфона.После того как покупатель заплатит за автомобиль, на специальном терминале ему выдают монету, которую нужно бросить в щель монетоприемника на самом автомате. Ford и Alibaba работали над созданием автомата два года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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