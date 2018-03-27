Киевлянин Николай Улянич, ставший известным в соцсетях как дедушка, который продавал мед у станции метро «Осокорки» прямо из багажника собственного Tesla Model S 85, решил продать свой электрокар. Соответствующее объявление Ульянич сделал на своей странице в Facebook.

«Моя Тесла модели S 85 с пробегом 22 тыс. км (2014 год) и полной комплектацией кроме автопилота и пневмоподвески. Ни одного недостатка. Продается значительно дешевле аналогов. Зарегистрирована в Киевской области. Имеет дополнительно запасное колесо и комплект зимних шин», — указал он.

Обсуждая в комментариях к публикации причины продажи, Ульянич рассказал, что друзья обещают ему подобрать в США более новую модель.

Пользователи соцсетей нашли объявление Улянича о продаже Tesla на одном из профильных сайтов. По его информации, за свое авто хозяин хочет получить 61 тыс. долларов.

Напомним, в ноябре прошлого года в Киеве на Осокорках заметили дедушку на автомобиле Tesla, который торговал медом прямо из багажника электрокару. Впоследствии стало известно, что дедушкой с электрокаром оказался академик и пасичник Николай Улянич.

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