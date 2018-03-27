|В Китае появился первый "киоск-автомат" по продаже авто
|27.03.2018 12:59
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В городе Гуанчжоу, расположенном в Китайской Народной республике, появился "киоск-автомат" Super Test-Drive Center торговой корпорации Alibaba и Ford. Об этом сообщает The Verge.
Для работы "киоску-автомату" не нужно вмешательство человека, он выдает автомобили для трехдневного тест-драйва, заказать который можно через специальное мобильное приложение. У пользователей есть возможность выбрать модель, внести электронный депозит, выбрать удобное время и сделать селфи, чтобы авторизоваться при выдаче. После авторизации машина будет выдана спустя десять минут.
Для граждан, чей социальный рейтинг превышает 700 баллов, тест-драйв будет бесплатным.
Корпорация Alibaba хочет построить в Китае сеть подобных "киосков-автоматов" и предоставить опцию быстрой покупки.
Как сообщал svodka.net, в Китае итальянский производитель X Electric Vehicle намерен выпустить 3D-печатные автомобили LSEV.
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