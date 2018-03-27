Группа ЕИБ предоставила Райффайзен Банку Аваль гарантии на EUR69 млн для расширения кредитования МСБ

Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд (вместе - группа ЕИБ) предоставили Райффайзен Банку Аваль (Киев) гарантии в объеме EUR69 млн для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщается в пресс-релизе украинского банка, указанные гарантии откроют ему возможность расширить кредитование МСБ за счет снижения требований к залогам.

Новые кредиты, которые будут предоставляться в рамках соглашения с группой ЕИБ, могут выдаваться как новым, так и существующим клиентам банка. В том числе предусмотрена возможность увеличения объемов действующих кредитов.

На фоне улучшения условий кредитования Райффайзен Банк Аваль рассчитывает привлечь в текущем году 150-200 новых заемщиков.

Глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук уточнил, что соглашение не предусматривает прямого предоставления группой ЕИБ фондирования под новые кредиты.

"Это гарантия, предусматривающая покрытие риска: до 70% - по каждому конкретному кредиту, до 20% - от общего портфеля таких кредитов. Здесь нет условия или условий финансирования или фондирования", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Кроме того, он сообщил, что в дальнейшем Райффайзен Банк Аваль может обратиться к группе ЕИБ за расширением объема программы.

"Предоставление EUR69 млн гарантий - не предел. У нас очень высокий уровень обслуживания кредитов и это - весомое основание ожидать, что кредиты по программе с ЕИБ будут также хорошо обслуживаться, и вскоре мы постучим в дверь, чтобы увеличить этот лимит", - сказал В.Лавренчук.

Как отмечается в пресс-релизе, финансовое обеспечение гарантий предоставляется ЕС через Инвестиционный фонд развития добрососедства (Neighborhood Investment Facility) в рамках инициативы "ЕС для бизнеса" (EU4Business).

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (66,102 млрд грн) между 88 действующих банков.