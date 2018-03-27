В марте президент Украины зарегистрировал в законопроект «О валюте», который призван упростить жизнь тем, кто работает с валютой

Документ доступен на сайте парламента под № 8152, передает со ссылкой на .

Так, законопроект предусматривает отмену валютного контроля для более 40% операций, регистрации кредитов от нерезидентов и лицензирования инвестирования за рубеж.

Также будут отменены валютные ограничения для бизнеса и либерализован рынок. Как пояснили в , нормативно-законодательная база действующего валютного регулирования устарела, перегружена и требует замены.

Кроме того, соглашением об ассоциации с ЕС Украина приняла на себя обязательства по адаптации валютного законодательства к нормам и стандартам Евросоюза

Что же изменится для украинцев?

Валютное инвестирование. Теперь для инвестиций за границу не нужна будет индивидуальная лицензия от .

После вступления в силу закона о валюте вместо генеральных и индивидуальных лицензий останется только один вид – валютные. Такие надо будет оформить небанковским учреждениям, которые будут работать с валютой. Банки же получат ее автоматически – в составе банковской лицензии.

Валютный контроль. Закон отменит его для операций по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.

Для экспортеров и импортеров, по мнению аналитиков, больше только пользы от этого закона.

Закон продолжит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров на более 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет без привязки к конкретному экспортному контракту.

Также будут ослаблены санкции по нарушениям валютного регулирования. Не нужно будет регистрировать в привлеченные из-за рубежа кредиты.

Если парламент проголосует законопроект о валюте в ближайшее время, в силу он вступит через полгода.

В то же время, необходимо понимать, что «либерализация» не означает «отсутствие контроля». и банки будут иметь право требовать от компаний и физических лиц документы о проведенных валютные операциях.

В частности, согласно законопроекту, сможет сам установить ограничения, если увидит определенные риски на валютном рынке.

Так, по целевой необходимости сможет ограничивать: обязательную продажу части валютной выручки; установление сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и требований к операциям, связанным с движением капитала; введение специальных разрешений на валютные операции и резервирование по валютным операциям.

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