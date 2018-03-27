«Предупреждаем, что «Ощадбанк» не имеет никакого отношения к сайту oschadbk.com или размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга», – говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт «Ощадбанка» от мошеннического это адрес.

В частности, адрес официального сайта «Ощадбанка» – https://www.oschadbank.ua, а мошеннического – oschadbk.com.

«Ощадбанк» обратился в Киберполицию и Службу безопасности Украины для блокировки фишингового сайта и проинформировал Национальный банк.

«Как обычно бывает в подобных случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, следовательно для его закрытия вероятно понадобится определенное время», – заявили в банке.

По состоянию на вторник, 27 марта, фишинговый сайт уже не доступен.

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