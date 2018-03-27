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Герои «Симпсонов» заговорили на закарпатском диалекте (ВИДЕО)
27.03.2018 13:03
Герои «Симпсонов» заговорили на закарпатском диалекте (ВИДЕО)

В интернете обнародовали видео культового мультсериала «Симпсоны«, которое команда юмористов из Мукачево под названием Munkach Bloggers перевела на закарпатский диалект.

Соответствующий ролик размещен в YouTube, информирует svodka.net.

Так, серию назвали «Симпсоны из Чынадеева». По версии украинских юмористов, Гомер имеет имя Золи, Мардж — Морика.

При этом видео наполнено яркими фразами, а персонажи очень смешно обсуждают бытовые проблемы на закарпатском диалекте.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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