В интернете обнародовали видео культового мультсериала «Симпсоны«, которое команда юмористов из Мукачево под названием Munkach Bloggers перевела на закарпатский диалект.

Соответствующий ролик размещен в YouTube, информирует svodka.net.

Так, серию назвали «Симпсоны из Чынадеева». По версии украинских юмористов, Гомер имеет имя Золи, Мардж — Морика.

При этом видео наполнено яркими фразами, а персонажи очень смешно обсуждают бытовые проблемы на закарпатском диалекте.

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