Решение о выдворении 13 российских дипломатов из Украины коснется четырех дипломатических представительств РФ, и такой шаг затруднит перевод диалога между Москвой и Киевом в конструктивное русло. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Киеве, передает .

"МИД Украины нотой информировал посольство о том, что тринадцать дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон грата, якобы, за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", - говорится в заявлении, обнародованном накануне.

В посольстве "с сожалением" констатировали, что украинское руководство "без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали".

"В любом случае недружественный шаг Киева непременно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет помогать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия", - сказано в заявлении.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще 23 страны - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.

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