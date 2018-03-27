Российская Федерация не намерена терпеть хамство западных государств и готовится ответить на высылку дипломатов из Европы и США. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Лайф .

"Ответим, не сомневайтесь, - заявил Лавров. - Потому что такое хамство терпеть, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать".

В то же время накануне стало известно, что Бельгия собирается сегодня принять решение о высылке российских дипломатов.

Как сообщал svodka.net ранее, eже 24 страны приняли решение о намерении выслать 139 дипломатов Российской Федерации из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . Британский премьер Тереза Мэй приветствовала решение США, Канады и ряда стран ЕС о высылке российских дипломатов.

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