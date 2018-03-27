Поясничная мышца (the psoas muscle) — это самая глубокая мышца человеческого тела, влияющая на наш структурный баланс, мышечную интеграцию, гибкость, силу, диапазон движений, подвижность суставов и функционирование органов, пишет со ссылкой на .

«Мышца души» находится в теле вовсе не в груди, как можно предположить, а в области таза. Стрессы современной жизни закрепощают ее, порождая проблемы со здоровьем.

Влияние образа жизни на здоровье

В даосской традиции поясничную мышцу называют троном, или мышцей души, поскольку она окружает нижний даньтянь — главный энергетический центр тела. Гибкая и сильная поясничная мышца заземляет нас и дает возможность тонким энергиям протекать через кости, мышцы и суставы.

Депрессия в области больших поясничных мышц приводит к депрессии области кишечника. А если в депрессии находится восходящий отдел толстого кишечника — то начинает себя плохо чувствовать печень.

Молочная кислота не утилизируется, увеличивается количество шлаковых продуктов, резко увеличивается количество коллагена, уменьшается выработка эластина и медленно, но верно идет угнетение межпозвонковых суставов и дисков. И к этому ведет наш неправильный, малоподвижный образ жизни.

Чтобы этого избежать, каждый день делай 150–200 наклонов. Как говорили тибетские учителя, состояние молодости человека определяется здоровьем его печени, а состояние печени определяется его пластичностью. Чем мы чаще наклоняемся, тем дольше живем, а чем чаще приседаем — тем лучше выглядим.

Статическая гимнастика: задержи дыхание, глубоко вдохни, еще раз задержи дыхание и выдохни. Почувствовал, как снимаются внутренние спазмы? Это минимум из того, что нужно. А максимум — это спортзал, беговая дорожка и двигательные упражнения.

Большой живот — это недопустимо. И не только из эстетических соображений. У нас должна быть талия или хотя бы ее подобие — в районе поясницы, пояса «того, что нас сдерживает».

Большой живот мешает работе поясничных мышц и приводит к депрессии кишечника. А депрессия кишечника — это депрессия мозга, которая ведет к Альцгеймеру, болезни Паркинсона и раннему старению.

Надеюсь, что мы убедили тебя найти время для физической активности. Это поможет сохранить здоровье, замедлить старение и продлить активную жизнь.

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