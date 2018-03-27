Жители села Воссиятское Еланецкого района Николаевской области перекрыли движение транспорта на трассе "Александровка-Кропивницкий-Николаев" и требуют ремонта дороги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает

"27 марта в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение на автодороге Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" в с.Воссиятское Еланецкого района. Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, проходящей через населенный пункт", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается. Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляют сотрудники Еланецкого отделения полиции ГУНП в Николаевской области. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Как сообщал движение на трассе "Киев-Харьков" возле Борисполя перекрывали после сообщения о заложенной взрывчатке.

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