Вот что получилось, когда президент Европейского Совета Дональд Туск выразил по-русски (!) соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и на него отреагировали пользователи из России.

Об этом на своей странице в Facebook написал Тарас Березовец.

Реакция здорового человека и реакция больных негодяев. , информирует svodka.net.

Вот что получилось, когда президент Европейского Совета Дональд Туск выразил по-русски (!) соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и на него отреагировали пользователи из России.

Это только малая часть комментариев, там все в таком же духе.

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