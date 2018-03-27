|"Реакция здорового человека и реакция больных негодяев": Березовец о комментариях россиян в Сети
|27.03.2018 13:11
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Вот что получилось, когда президент Европейского Совета Дональд Туск выразил по-русски (!) соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и на него отреагировали пользователи из России.
Об этом на своей странице в Facebook написал Тарас Березовец.
Реакция здорового человека и реакция больных негодяев. , информирует svodka.net.
Вот что получилось, когда президент Европейского Совета Дональд Туск выразил по-русски (!) соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и на него отреагировали пользователи из России.
Это только малая часть комментариев, там все в таком же духе.
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