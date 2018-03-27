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"Реакция здорового человека и реакция больных негодяев": Березовец о комментариях россиян в Сети
27.03.2018 13:11
«Реакция здорового человека и реакция больных негодяев»: Березовец о комментариях россиян в Сети

Вот что получилось, когда президент Европейского Совета Дональд Туск выразил по-русски (!) соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и на него отреагировали пользователи из России.

Об этом на своей странице в Facebook написал Тарас Березовец.

Реакция здорового человека и реакция больных негодяев. , информирует svodka.net.

Вот что получилось, когда президент Европейского Совета Дональд Туск выразил по-русски (!) соболезнования в связи с трагедией в Кемерово и на него отреагировали пользователи из России.

Это только малая часть комментариев, там все в таком же духе.

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