В связи с делом об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля диппредставительства РФ в 23 странах покинут 136 дипломатов. В Россию вернутся 136 дипломатов Фото: ЕРА CNNВслед за Великобританией, выславшей 23 члена российской дипмиссии, аналогичное решение приняли еще ряд стран: США (60 дипломатов), Украина (13), Германия, Канада, Польша, Франция (по 4), Литва, Чехия (по 3), Албания, Дания, Италия, Нидерланды (по 2), Австралия, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония (по 1).Всего диппредставительства РФ в этих странах покинут 136 дипломатов.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера.Затем решения о высылке дипломатов начали заявлять другие страны.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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