Члены парамилитарного объединения правых сил «Национальные дружины» во вторник пришли в редакцию телеканала ZIK.

«Национальные дружины берут телеканал ZIK под охрану», — написал в начальник пресс-службы партии «Национальный корпус» Роман Чернышев и обнародовал несколько фото, на которых молодые люди в форме «Нацдружин» запечатлены внутри редакции, передает издание Левый Берег.

21 марта телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации, и обвинил в готовящемся нападении администрацию президента. Свидетельством этого ZIK назвал то, что с 1 марта Национальная гвардия расторгла соглашение об охране телеканала.

В свою очередь, спикер Нацполиции Артем Шевченко заявил, что Нацгвардия не обязана и не будет охранять медиа-ресурсы Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом, но отметил, что МВД будет реагировать в соответствии с законом, если ZIK нападут.

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