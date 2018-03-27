Рынки акций Азии выросли во вторник

Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли во вторник вслед за самым быстрым подъемом американского рынка акций с лета 2015 года благодаря ослаблению опасений мировой торговой войны, сообщает CNBC.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 1,4%.

На фоне ослабления иены японский Nikkei 225 подскочил на 2,7%, как и более широкий индикатор Topix. Политический скандал, связанный со спорными продажами государственных земель, постепенно затихает. Экс-чиновник министерства финансов Японии Нобухиса Сагава во вторник заявил парламенту, что премьер Синдзо Абэ не приказывал вносить изменения в документы о купле-продаже земли.

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, при этом Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, поднялся на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский KOSPI - 0,6%, индийский Sensex - 0,3%.

Индекс доверия потребителей к экономике Тайваня в марте поднялся до максимума за 32 месяца - 87,86 пункта. Положительную динамику продемонстрировали почти все входящие в его расчет индикаторы, наиболее существенно вырос оптимизм в отношении инвестиций на рынке акций. Тайваньский фондовый индекс Taiex вырос на 1,4%.

Котировки акций горнорудных компаний и сырьевых трейдеров повышаются на оптимизме в отношении внешней торговли: Rio Tinto на торгах в Сиднее прибавила 1,2%, BHP - 1,4%.

Бумаги японских экспортеров подорожали на фоне снижения иены: Toyota Motor - на 3,8%, Sony - на 3%, Fanuc - на 1,8%.

Цена бумаг одного из поставщиков Apple - AAC Technologies Holdings - увеличилась на 4,7% на торгах в Гонконге в ожидании его квартальных результатов.

Акции китайского производителя свинины WH Group подешевели на 3,1%, доведя мартовское падение до 14%. Аналитики опасаются, что Китай может увеличить пошлины на импорт свинины из США, а WH Group владеет американской компаний Smithfield Foods и в таком случае может понести убытки.

Курс акций оператора сиднейского аэропорта Sydney Airport повысился на 2,2%. Рейтинговое агентство S&P улучшило его кредитный рейтинг до "BBB+" со "стабильным" прогнозом.