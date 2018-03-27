|Кому больше всего доверяют украинцы: поражающие врезультаты соцопроса
|27.03.2018 13:17
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С каждым годом все больше украинцев перестают доверять государственным институтам
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает со ссылкой на .
Так, согласно последним результатам, 72% жителей Украины не одобряют деятельность Верховной Рады, 67% – Кабмина и 57% – не одобряют деятельность президента.
В антилидерах поддержки украинцев также оказались суды — 55%, органы прокуратуры — 55%, коммунальные предприятия — 30%.
При этом украинцы поддерживают то, что делают волонтеры -52%, армия и церковь -по 37% и общественные организации — 27%.
Примечательно, что уровень поддержки полиции в последние годы незначительно вырос, с 22% в 2015 году до 36% в 2018 году.
Уровень поддержки НАБУ в прошлом и этом году, а также уровень поддержки общественных организаций в 2015-18 годах практически не изменились.