С каждым годом все больше украинцев перестают доверять государственным институтам

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает со ссылкой на .

Так, согласно последним результатам, 72% жителей Украины не одобряют деятельность Верховной Рады, 67% – Кабмина и 57% – не одобряют деятельность президента.

В антилидерах поддержки украинцев также оказались суды — 55%, органы прокуратуры — 55%, коммунальные предприятия — 30%.

При этом украинцы поддерживают то, что делают волонтеры -52%, армия и церковь -по 37% и общественные организации — 27%.

Примечательно, что уровень поддержки полиции в последние годы незначительно вырос, с 22% в 2015 году до 36% в 2018 году.

Уровень поддержки НАБУ в прошлом и этом году, а также уровень поддержки общественных организаций в 2015-18 годах практически не изменились.

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