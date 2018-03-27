После трагедии в российском Кемерово киевский городской председатель Виталий Кличко поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности.

Об этом заявил заместитель председателя горадминистрации Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА.

Проверки будут проводить вместе городские власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерово. Учитывая это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей», — сказал чиновник.

Он призвал владельцев ТРЦ и других заведений массового пребывания людей упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.

Но Государственная служба по чрезвычайным ситуациям имеет минимальные механизмы воздействия для проверок торговых центров, отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире программы «Киев Live».

«Для заведений коммерческих форм собственности, в том числе торговых центров, в связи с ограничениями проверок есть два варианта для ДСНС провести их в таких зданиях: либо желание самого коммерсанта выполнить такую ​​проверку и соответствующее заявление от него, либо из-за жалоб жителей города. Если сам балансодержатель не проявляет заинтересованности в вопросе безопасности, то в ДСНС сегодня крайне минимальные механизмы влияния на него», — рассказал он.

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