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Портников заявил, что после ввода миротворцев Донбасс станет "чудесным местом для обогащения огромного числа людей"
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27.03.2018 13:21
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Россияне и украинцы начнут зарабатывать на контрабанде после
передачи оккупированного Донбасса под контроль временной
международной администрации ООН, считает политический обозреватель
Виталий Портников. Портников: Если есть некий транспорт,
который никто не проверяет, на нем провозят контрабанду Фото:
NEOpress / Facebook . "Миротворцев ООН в Македонии в свое
время, когда были события в Косово, уличали даже в контрабанде
молока. Потому что самая выгодная контрабанда – это контрабанда на
ооновском транспорте. Его вообще никто не проверяет. Не надо жить в
мире идеалов, люди живые. Если есть некий транспорт, который никто
не проверяет, на нем провозят контрабанду, если население к этому
готово. Просто население условной Норвегии и Швеции не готово. А на
границе Косово и Македонии всегда было готово. И у нас всегда будет
готово", – заверил он.Журналист заверил, что Донбасс станет
"чудесным местом для обогащения огромного количества разумных
людей" из Украины и России."Какое-нибудь молоко из Украины будет в
ооновском транспорте ввозиться на донецкие предприятия, задешево
там делаться, продаваться по меньшим ценам в Россию под названием
какого-нибудь кубанского завода... Молоко – это самый легкий
пример. Уголечек. Это же уже не будет торговля с оккупантом...
Никто же не сможет организовать блокаду Донбасса, где находится
ооновская администрация", – подчеркнул Портников.Журналист
добавил, что Донбасс может очень долго находиться в неопределенном
статусе, а его жители не смогут голосовать на выборах в Украине."Мы
можем принять решение, что они участвуют в общенациональных выборах
только после проведения местных. А местные выборы проводятся по
окончании переходного периода. А переходный период наступает после
того, как украинский парламент голосует за закон об особом статусе
Донбасса и полной имплементации Минских соглашений. А голосов на
это нет", – пояснил политический обозреватель.Он напомнил, что
Украина до сих пор не проголосовала за особый статус Севастополя,
следовательно севастопольцы не могли избрать себе
градоначальника."Вот Россия им запрещает. Она просто губернатора им
посылает. А мы же не запрещали, говорили, что примем закон о городе
Севастополе. Просто украинский парламент его так и не принял с 1994
года... Можем сейчас, кстати, принять. И разрешить им выборы... И
будем говорить, что россияне вам не разрешают избирать мэра, а мы
разрешили", – рассказал Портников.По мнению журналиста, закон
об особом статусе Донецка и Луганска могут принимать не меньше 25
лет, что не нужно России.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.19 марта
американский журнал Time со ссылкой на источники в
МИД РФ заявил, что Путин готов согласиться на
передачу оккупированного Донбасса под контроль временной
международной администрации.
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