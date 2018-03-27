Россияне и украинцы начнут зарабатывать на контрабанде после передачи оккупированного Донбасса под контроль временной международной администрации ООН, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Если есть некий транспорт, который никто не проверяет, на нем провозят контрабанду Фото: NEOpress / Facebook . "Миротворцев ООН в Македонии в свое время, когда были события в Косово, уличали даже в контрабанде молока. Потому что самая выгодная контрабанда – это контрабанда на ооновском транспорте. Его вообще никто не проверяет. Не надо жить в мире идеалов, люди живые. Если есть некий транспорт, который никто не проверяет, на нем провозят контрабанду, если население к этому готово. Просто население условной Норвегии и Швеции не готово. А на границе Косово и Македонии всегда было готово. И у нас всегда будет готово", – заверил он.Журналист заверил, что Донбасс станет "чудесным местом для обогащения огромного количества разумных людей" из Украины и России."Какое-нибудь молоко из Украины будет в ооновском транспорте ввозиться на донецкие предприятия, задешево там делаться, продаваться по меньшим ценам в Россию под названием какого-нибудь кубанского завода... Молоко – это самый легкий пример. Уголечек. Это же уже не будет торговля с оккупантом... Никто же не сможет организовать блокаду Донбасса, где находится ооновская администрация", – подчеркнул Портников.Журналист добавил, что Донбасс может очень долго находиться в неопределенном статусе, а его жители не смогут голосовать на выборах в Украине."Мы можем принять решение, что они участвуют в общенациональных выборах только после проведения местных. А местные выборы проводятся по окончании переходного периода. А переходный период наступает после того, как украинский парламент голосует за закон об особом статусе Донбасса и полной имплементации Минских соглашений. А голосов на это нет", – пояснил политический обозреватель.Он напомнил, что Украина до сих пор не проголосовала за особый статус Севастополя, следовательно севастопольцы не могли избрать себе градоначальника."Вот Россия им запрещает. Она просто губернатора им посылает. А мы же не запрещали, говорили, что примем закон о городе Севастополе. Просто украинский парламент его так и не принял с 1994 года... Можем сейчас, кстати, принять. И разрешить им выборы... И будем говорить, что россияне вам не разрешают избирать мэра, а мы разрешили", – рассказал Портников.По мнению журналиста, закон об особом статусе Донецка и Луганска могут принимать не меньше 25 лет, что не нужно России.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.19 марта американский журнал Time со ссылкой на источники в МИД РФ заявил, что Путин готов согласиться на передачу оккупированного Донбасса под контроль временной международной администрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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