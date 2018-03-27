Глава Европейского Совета Дональд Туск выразил соболезнования по поводу трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, чем вызвал волну критики со стороны россиян.

Об этом Туск написал в соцсети Twitter.

«Сегодня мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово, в Западной Сибири. Наши мысли и сердца с вами!» — сказано в сообщении.

Сразу после публикации на Туска посыпались гневные комментарии, в которых его обвинили в лицемерии.

Российских пользователей возмутило то, что в понедельник, 26 марта, страны ЕС объявили о высылке дипломатов РФ из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Пользователи называют Туска «одним из наиболее ярых русофобов».

Некоторые пользователи выразились более толерантно, но соболезнование главы Европейского совета также не приняли.

Основная масса комментаторов была настроена очень агрессивно.

При этом многие благодарили Туска за соболезнования и извинялись за «недостойное поведение» некоторых комментаторов.

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