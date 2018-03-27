НБУ отказал Паритетбанку в согласовании приобретения украинской "дочки" Сбербанка

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) принял решение отказать в приобретении через АО "Паритетбанк" (Беларусь) существенного участия в ПАО "Сбербанк" (Киев) в размере 100% его уставного капитала.

"НБУ отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - сообщается на веб-сайте центробанка.