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Фильм продюсера Аркадия Голубовича об Ирландском Великом Голоде «Чёрный 47-й» откроет Дублинский кинофестиваль
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27.03.2018 13:23
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Фильм продюсера Аркадия Голубовича об Ирландском Великом Голоде
«Чёрный 47-й» откроет Дублинский кинофестиваль Фильм российского
продюсера Аркадия Голубовича «Чёрный 47-й», рассказывающий о самых
трагических событиях в истории Ирландии, откроет Дублинский
кинофестиваль, который пройдет с 5 по 8 октября 2018 года.Картина,
спродюсированная студией Primeridian Entertainment и
повествующая о судьбе двух ирландских ветеранов английской армии во
время Великого Ирландского Голода середины XIX века, уже
заслужила восторженные отзывы международных критиков на 68-м
фестивале кино Берлинале, где состоялась её мировая
премьера. Продюсером киноленты выступил россиянин Аркадий
Голубович, сумевший привлечь к съёмкам талантливых актёров. Главные
роли в фильме исполнили молодой австралиец Джеймс Фрешвилл и Хьюго
Уивинг, хорошо известный зрителям по ролям агента Смита в трилогии
«Матрица» и эльфа Элронда в фэнтези-эпопее «Властелин
колец». В портфолио Аркадия Голубовича множество
успешных работ, признанных в Голливуде и номинированных на
престижные профессиональные премии. В их числе «Третья персона» (в
главной роли с Лайам Ниссон), «Голограмма для короля» (в главной
роли Том Хэнкс), а также готовящийся к премьере в 2018 году
постапокалиптический триллер «Лес рук и зубов», звездой которого
станет Мейси Уильямс, знакомая российскому зрителю по роли Арьи
Старк в сериале «Игра престолов». Страница Аркадия Голубовича
в Википедия: https://en.wikipedia.org/wiki/Arcadiy_Golubovich
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