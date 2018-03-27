Фильм продюсера Аркадия Голубовича об Ирландском Великом Голоде «Чёрный 47-й» откроет Дублинский кинофестиваль Фильм российского продюсера Аркадия Голубовича «Чёрный 47-й», рассказывающий о самых трагических событиях в истории Ирландии, откроет Дублинский кинофестиваль, который пройдет с 5 по 8 октября 2018 года.Картина, спродюсированная студией Primeridian Entertainment и повествующая о судьбе двух ирландских ветеранов английской армии во время Великого Ирландского Голода середины XIX века, уже заслужила восторженные отзывы международных критиков на 68-м фестивале кино Берлинале, где состоялась её мировая премьера. Продюсером киноленты выступил россиянин Аркадий Голубович, сумевший привлечь к съёмкам талантливых актёров. Главные роли в фильме исполнили молодой австралиец Джеймс Фрешвилл и Хьюго Уивинг, хорошо известный зрителям по ролям агента Смита в трилогии «Матрица» и эльфа Элронда в фэнтези-эпопее «Властелин колец». В портфолио Аркадия Голубовича множество успешных работ, признанных в Голливуде и номинированных на престижные профессиональные премии. В их числе «Третья персона» (в главной роли с Лайам Ниссон), «Голограмма для короля» (в главной роли Том Хэнкс), а также готовящийся к премьере в 2018 году постапокалиптический триллер «Лес рук и зубов», звездой которого станет Мейси Уильямс, знакомая российскому зрителю по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов». Страница Аркадия Голубовича в Википедия: https://en.wikipedia.org/wiki/Arcadiy_Golubovich Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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