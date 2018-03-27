«Украинский выбор» Луценко назвал центром антиукраинской пропаганды

Генпрокурор Юрий Луценко назвал движение «Украинский выбор» центром антиукраинской пропаганды, а его лидера Виктора Медведчука подозревает в подготовке госпереворота вместе с Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном, информирует svodka.net.

Об этом Юрий Луценко заявил в эфире программы «Свобода Слова» на ICTV 26 марта.

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