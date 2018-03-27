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Луценко заговорил о причастности Медведчука к деятельности Рубана и Савченко (ВИДЕО)
27.03.2018 13:27
Луценко заговорил о причастности Медведчука к деятельности Рубана и Савченко (ВИДЕО)

«Украинский выбор» Луценко назвал центром антиукраинской пропаганды

Генпрокурор Юрий Луценко назвал движение «Украинский выбор» центром антиукраинской пропаганды, а его лидера Виктора Медведчука подозревает в подготовке госпереворота вместе с Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном, информирует svodka.net.

Об этом Юрий Луценко заявил в эфире программы «Свобода Слова» на ICTV 26 марта.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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