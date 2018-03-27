По делу обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко заявлены только два свидетеля обвинения

Гособвинение намерено допросить только двоих человек в качестве свидетелей по уголовному делу в отношении гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.

"Свидетелями обвинения заявлены два человека, в том числе и главный свидетель по делу. Когда состоится его допрос, неизвестно, это определяет прокурор, который сегодня начал представление доказательств. Сегодня оглашались письменные доказательства обвинения по делу", - рассказал "Интерфаксу" адвокат подсудимого Марк Фейгин.

Он уточнил, что в связи с тем, что на дело наложен гриф "секретно", он не может раскрыть данные главного свидетеля по делу.

По мнению М.Фейгина, судебный процесс займет в среднем месяц и в мае уже будет оглашен приговор.

По его словам, защитой пока не заявлено свидетелей. "Мы посмотрим на показания свидетелей обвинения, после чего решим, нужно ли нам кого-либо допрашивать", - сказал адвокат.

Во вторник Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела Р.Сущенко. После оглашения обвинительного заключения подсудимый не признал вину.

Судебный процесс проходит в закрытом от слушателей режиме, так как в материалах дела содержится гриф "секретно".

Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. По сведениям ФСБ, Р.Сущенко, являясь кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника, целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

М.Фейгин заявлял, что его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа. По его словам, ФСБ считает, что Р.Сущенко собирал информацию о конфликте в Донбассе.

Защитник утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, часто посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

В Киеве задержание Р.Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже - надуманным