В ночь на вторник, 27 марта, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, случай произошел около 04:40 на рынке Барабашово. Водитель патрульной Toyota Prius не справился с управлением и врезался в торговый павильон на улице Амурской.

Стоит отметить, что в результате аварии никто не пострадал. На водителя составили админпротокол и в дальнейшем материал по ДТП будет направлен в суд.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульной полиции . Prius правоохранителей на пустой дороге влетел в эвакуатор, в результате чего пострадали двое правоохранителей.

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