По словам порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, в 2011 году ей угрожал мужчина, который просил "оставить в покое" нынешнего президента США Дональда Трампа. В Белом доме заявили, что все претензии актрисы являются ложными. Клиффорд рассказала, что у нее был роман с Трампом Фото: EPA Накануне в интервью телеканалу CBS актриса рассказала, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом.По словам Шаха, "президент решительно, четко и последовательно отрицает эти претензии, и единственным, кто подает противоречивую информацию, это тот, кто выдвинул эти претензии".Порноактриса заявила в интервью, что к ней подошел неизвестный мужчина, когда она была на парковке со своей малолетней дочерью. По словам Клиффорд, он сказал ей оставить Трампа в покое. После этого мужчина посмотрел на дочь порноактрисы и назвал ее "красивой маленькой девочкой". "Было бы обидно, если бы что-то случилось с ее мамой", – процитировала Клиффорд неизвестного. После этого мужчина исчез.Заместитель пресс-секретаря Белого дома также заявил, что слова актрисы не согласуются с историей, озвученной ею ранее о романе с Трампом. На вопрос, за что Клиффорд получила вознаграждение, Шах сказал, что это "ложные обвинения" и посоветовал спросить об этом юриста Майкла Коэна.По словам актрисы, она состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье), но представители американского президента эту информацию отрицают.Коэн в феврале признал, что платил актрисе, но не стал уточнять, за что именно. В СМИ полагают, что она получила деньги за молчание о связи с Трампом.7 марта стало известно, что актриса подала в суд на Трампа с целью добиться отмены соглашения о молчании. В Белом доме отметили, что Трамп выиграл суд у порноактрисы.Клиффорд заявила, что готова вернуть Трампу $130 тыс. за право рассказывать об их связи.Порноактрисе 38 лет, она снялась более чем в 180 фильмах для взрослых. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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