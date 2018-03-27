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В Белом доме заявили, что Трамп не согласен с претензиями порноактрисы Сторми Дэниелс
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27.03.2018 13:29
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По словам порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной под псевдонимом
Сторми Дэниелс, в 2011 году ей угрожал мужчина, который просил
"оставить в покое" нынешнего президента США Дональда Трампа. В
Белом доме заявили, что все претензии актрисы являются ложными.
Клиффорд рассказала, что у нее был роман с Трампом Фото: EPA
Накануне в интервью телеканалу CBS актриса рассказала, что в
2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом.По
словам Шаха, "президент решительно, четко и последовательно
отрицает эти претензии, и единственным, кто подает противоречивую
информацию, это тот, кто выдвинул эти претензии".Порноактриса
заявила в интервью, что к ней подошел неизвестный мужчина, когда
она была на парковке со своей малолетней дочерью. По словам
Клиффорд, он сказал ей оставить Трампа в покое. После этого мужчина
посмотрел на дочь порноактрисы и назвал ее "красивой маленькой
девочкой". "Было бы обидно, если бы что-то случилось с ее
мамой", – процитировала Клиффорд неизвестного. После этого
мужчина исчез.Заместитель пресс-секретаря Белого дома также заявил,
что слова актрисы не согласуются с историей, озвученной ею ранее о
романе с Трампом. На вопрос, за что Клиффорд получила
вознаграждение, Шах сказал, что это "ложные обвинения" и
посоветовал спросить об этом юриста Майкла Коэна.По словам актрисы,
она состояла в отношениях с Трампом в 2006 году (тогда он уже был
женат на Меланье), но представители американского президента эту
информацию отрицают.Коэн в феврале признал, что платил
актрисе, но не стал уточнять, за что именно. В СМИ полагают, что
она получила деньги за молчание о связи с Трампом.7 марта стало
известно, что актриса подала в суд на Трампа с целью
добиться отмены соглашения о молчании. В Белом доме отметили,
что Трамп выиграл суд у порноактрисы.Клиффорд заявила,
что готова вернуть Трампу $130 тыс. за право рассказывать об
их связи.Порноактрисе 38 лет, она снялась более чем в 180 фильмах
для взрослых.
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