|Телеканал ZIK позвал "Национальные дружины" - они пришли
|27.03.2018 13:34
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Во вторник, 27 марта, представители "Нацкорпуса" пришли в офис телеканала ZIK, который сообщал о готовящемся захвате, и заявили, что берут телеканал под охрану.
Об этом сообщил глава пресс-службы Нацкорпуса Роман Чернышев на своей странице в Facebook.
В заявлении Нацкорпуса говорится, что Нацдружина получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции, что готовятся провокации, жертвами которых могут стать журналисты, работники и гости телеканала, случайные прохожие.
"Действующая власть во главе с Петром Порошенко начала монтаж репрессивной машины и построение собственной антиукраинской монополии на свободу слова. Нацдружины отмечают о своей готовности помогать любым украинским СМИ, которые испытывают на себе давление со сторны этой власти", - говорится в заявлении.
В Нацкорпусе сообщают, что редакция телеканала обратилась за помощью.