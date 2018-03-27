Во вторник, 27 марта, представители "Нацкорпуса" пришли в офис телеканала ZIK, который сообщал о готовящемся захвате, и заявили, что берут телеканал под охрану.

Об этом сообщил глава пресс-службы Нацкорпуса Роман Чернышев на своей странице в Facebook.

В заявлении Нацкорпуса говорится, что Нацдружина получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции, что готовятся провокации, жертвами которых могут стать журналисты, работники и гости телеканала, случайные прохожие.

"Действующая власть во главе с Петром Порошенко начала монтаж репрессивной машины и построение собственной антиукраинской монополии на свободу слова. Нацдружины отмечают о своей готовности помогать любым украинским СМИ, которые испытывают на себе давление со сторны этой власти", - говорится в заявлении.

В Нацкорпусе сообщают, что редакция телеканала обратилась за помощью.

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