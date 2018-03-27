Многие виды растений, животных, птиц и насекомых исчезают с лица нашей планеты в тысячу раз быстрее естественного уровня.

Согласно Красной книге, издаваемой Международным союзом охраны природы, на сегодняшний день критическая опасность исчезновения угрожает 5583 видам. При этом 26 из них вошли в этот список в прошлом году, информирует svodka.net.

Каждый год человек узнает о существовании новых видах. Но, как говорят специалисты, некоторые виды могут исчезнуть даже раньше, чем мы узнаем об их существовании.

Вспоминим, какие виды животных находятся на грани исчезновения.

Северного белого носорога занесли в список исчезнувших животных, поскольку на прошлой неделе умер последний самец вида.

Читайте: Прощай, белый носорог. Какие еще животные могут скоро исчезнуть с лица земли

45-летний Судан долго болел, следовательно его усыпили. Однако остались две самки белого носорога, которых можно попробовать искусственно оплодотворить.

Последних представителей вида браконьеры истребили за последние 50 лет, в 1960 году северных белых носорогов было около 2,2 тысяч.

Северный белый носорог признан вымершим / twitter.com/OlPejeta

Читайте: Прощай, белый носорог. Какие еще животные могут скоро исчезнуть с лица земли

Северного белого носорога занесли в список исчезнувших животных, поскольку на прошлой неделе умер последний самец вида.

45-летний Судан долго болел, следовательно его усыпили. Однако остались две самки белого носорога, которых можно попробовать искусственно оплодотворить.

Последних представителей вида браконьеры истребили за последние 50 лет, в 1960 году северных белых носорогов было около 2,2 тысяч.

Северный белый носорог признан вымершим / twitter.com/OlPejeta

Азиатский лев был распространен на территории Южной Евразии от Греции до Индии. Сейчас сохранилось около 523 особей в Гирском заповеднике в штате Гуджарат, Индия.

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ООН: к 2100 году в Африке вымрет половина видов животных.

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