Ровно столько обещает выплатить родственникам кемеровская компания «Кондитерус ком» за каждого погибшего в пожаре ТЦ Зимняя Вишня. Меня всегда занимала такая математика.

Как вычисляют эти суммы компенсаций?

Где их берут?

Их только обещают или действительно выплачивают?

Если не выплачивают — что чувствуют родственники погибших, лишившиеся близкого человека и даже не получившие компенсацию?

Если выплачивают — что чувствуют родственники погибших, получившие компенсацию? На что тратят?

На каком основании выплачивают? Каким образом? В конверте? В ящичке? Нал? Безнал?

Кто-то когда-то видел своими глазами платеж от предприятия с назначением «компенсация за погибшего в пожаре ТЦ Заюшкина Андрея Федоровича, 2009 г. р., уроженца г. Кемерово, сумма : 3 000 000 руб.»?

А как этот платеж воспримет налоговая?

Это можно поставить «на витрати»?

А нахера публично обещать то, что с 99,99 % вероятностью никто и никогда не будет выполнять?

Я не отдельно верю в высокие моральные качества человека, который сначала в обход всех требований и стандартов построил машину смерти, а затем решил выплатить всем пострадавшим от нее компенсацию.

А почему 3 миллиона рублей?

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А почему не 2 или не 4?

Я не знаю ответы на эти вопросы.

Я знаю, как было со сбитым на Донбасе Боингом. Родственники погибших выиграли в Окружном суде Иллинойса (США) судебный иск против Игоря Гиркина (Стрелкова). Каждому истцу было присуждено 10 млн. долларов моральной компенсации и еще 10 млн. компенсации причиненного ущерба.

А почему суд Иллинойса вынес решение на 10 млн., а не на 8 млн. или 6,5?

А почему не на 9 млн. 653 тыс. долларов 45 центов?

Стоимость человека как-то привязана к десятичной системе исчисления и большим круглым числам?

Гиркин в интервью телеканалу Дождь выдал в ответ на упоминание о решении суда по Боингу: «Мне от этого ни тепло, ни холодно. Хуже не будет. Если у меня появятся

лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам

за неизвестно кем сбитый «Боинг», мне не жалко будет помочь людям».

Эти математику сложно понять.

Это математику сложно забыть.

Эту математику нельзя простить.

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