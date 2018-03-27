|52 045 долларов США за 1 кемеровца, — блогер
|27.03.2018 13:36
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Ровно столько обещает выплатить родственникам кемеровская компания «Кондитерус ком» за каждого погибшего в пожаре ТЦ Зимняя Вишня. Меня всегда занимала такая математика.
Как вычисляют эти суммы компенсаций?
Где их берут?
Их только обещают или действительно выплачивают?
Если не выплачивают — что чувствуют родственники погибших, лишившиеся близкого человека и даже не получившие компенсацию?
Если выплачивают — что чувствуют родственники погибших, получившие компенсацию? На что тратят?
На каком основании выплачивают? Каким образом? В конверте? В ящичке? Нал? Безнал?
Кто-то когда-то видел своими глазами платеж от предприятия с назначением «компенсация за погибшего в пожаре ТЦ Заюшкина Андрея Федоровича, 2009 г. р., уроженца г. Кемерово, сумма : 3 000 000 руб.»?
А как этот платеж воспримет налоговая?
Это можно поставить «на витрати»?
А нахера публично обещать то, что с 99,99 % вероятностью никто и никогда не будет выполнять?
Я не отдельно верю в высокие моральные качества человека, который сначала в обход всех требований и стандартов построил машину смерти, а затем решил выплатить всем пострадавшим от нее компенсацию.
А почему 3 миллиона рублей?
А почему не 2 или не 4?
Я не знаю ответы на эти вопросы.
А почему суд Иллинойса вынес решение на 10 млн., а не на 8 млн. или 6,5?
А почему не на 9 млн. 653 тыс. долларов 45 центов?
Гиркин в интервью телеканалу Дождь выдал в ответ на упоминание о
решении суда по Боингу: «Мне от этого ни тепло, ни холодно. Хуже не
будет. Если у меня появятся
за неизвестно кем сбитый «Боинг», мне не жалко будет помочь людям».
Эти математику сложно понять.
Это математику сложно забыть.
Эту математику нельзя простить.
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