Аппарат OSIRIS-REx, который направляется к астероиду Бенну, провел поиски следов жизни на Земле. Об этом сообщает Naked science .

OSIRIS-REx направился к астероиду, чтобы в 2019 году собрать с него пробы грунта, а еще через четыре года доставить их на Землю. Пока аппарат двигался по своей траектории, он сблизился с планетой на расстоянии в 22 раза меньше орбиты Луны и направил инструменты на Землю.

Профессор Аризонского университета Данте Лоретта рассказал, что максимальное сближение OSIRIS-REx с Землей зафиксировали 2 октября 2017 года. Оно составило 17 237 километров. В ходе сближения зонд использовал камеры, спектрометры видимого и ИК-диапазонов, благодаря чему увидел водный пар в воздухе, материки и океаны на поверхности. Аппарат установил распределение в атмосфере углекислого газа, молекулярного кислорода, метана и измерил температуру.

OSIRIS-REx зафиксировал в составе воздуха на 12% большее содержание метана, на 14% больше углекислого газа, чем в начале 1990 годов. Кроме того, зонд зарегистрировал, что на Земле проживает на пару миллиардов больше людей и выросли объемы загрязнений.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в конце марта или начале апреля на Землю упадет неуправляемая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира