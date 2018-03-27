Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо обсудит возможность проведения боя с украинцем Василием Ломаченко с его промоутером Бобом Арумом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пакьяо пригласил промоутера Ломаченко на свой бой, который пойдет 8 июля Фото: Manny Pacquiao / Facebook Пакьяо во время общения с журналистами в Маниле заявил, что обсудит вопрос проведения боя с украинцем во время встречи с промоутером Ломаченко Бобом Арумом.Пакьяо пригласил Арума на свой бой с аргентинцем Лукасом Маттиссе, который пройдет 8 июля в Малайзии."Арум приглашен на бой, и никаких проблем нет. Думаю, после моего боя с Маттиссе мы с ним обсудим возможность проведения поединка Пакьяо–Ломаченко", – сказал боксер.30-летний двукратный олимпийский чемпион Ломаченко провел на профессиональном ринге 11 поединков, в 10 из них он одержал победу. За это время украинец завоевал пояса чемпиона мира по версии WBO в двух весовых категориях – полулегком (до 57,1 кг) и втором полулегком (до 58,9 кг).12 мая 2018 года Ломаченко проведет бой с чемпионом мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) венесуельцем Хорхе Линаресом.Пакьяо дебютировал в профессиональном ринге в январе 1995 года. За это время сменил 12 весовых категорий, и в восьми из них становился чемпионом мира. В 2008–2011 годах журнал Ring называл Пакьяо лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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