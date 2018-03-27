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Пакьяо готов драться против Ломаченко
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27.03.2018 13:37
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни
Пакьяо обсудит возможность проведения боя с украинцем Василием
Ломаченко с его промоутером Бобом Арумом. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Пакьяо пригласил промоутера
Ломаченко на свой бой, который пойдет 8 июля Фото: Manny Pacquiao /
Facebook Пакьяо во время общения с журналистами в Маниле заявил,
что обсудит вопрос проведения боя с украинцем во время встречи с
промоутером Ломаченко Бобом Арумом.Пакьяо пригласил Арума на свой
бой с аргентинцем Лукасом Маттиссе, который пройдет 8 июля в
Малайзии."Арум приглашен на бой, и никаких проблем нет. Думаю,
после моего боя с Маттиссе мы с ним обсудим возможность проведения
поединка Пакьяо–Ломаченко", – сказал боксер.30-летний
двукратный олимпийский чемпион Ломаченко провел на
профессиональном ринге 11 поединков, в 10 из них он одержал победу.
За это время украинец завоевал пояса чемпиона мира по версии WBO в
двух весовых категориях – полулегком (до 57,1 кг) и втором
полулегком (до 58,9 кг).12 мая 2018 года Ломаченко проведет бой с
чемпионом мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг)
венесуельцем Хорхе Линаресом.Пакьяо дебютировал в профессиональном
ринге в январе 1995 года. За это время сменил 12 весовых категорий,
и в восьми из них становился чемпионом мира. В 2008–2011 годах
журнал Ring называл Пакьяо лучшим боксером мира вне зависимости от
весовой категории.
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