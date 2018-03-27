Укравтодор обнародовал план объездной дороги вокруг Киева: карта По теме: утвердил план большой объездной дороги вокруг . Схему будущей дороги в Facebook опубликовал народный депутат Игорь Мосийчук. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии подтвердил, что она соответствует действительности, но "впереди еще много работы", передает . Дорога пройдет через следующие населенные пункты Киевской области: - Вышгородский район - окрестности поселков Новоселки и Старые Петровцы; - Бородянский район - окрестности поселков Озера, Блиставица, Микуличи, Диброва; - Макаровский район - окрестности поселков Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки, Ясногородка; - Киево-Святошинский район - окрестности поселков Хмильна, Любимовка, Бузова, Неграши, Княжичи; - Васильковский район - окрестности поселков Бобрица, Иванковичи, Зеленый лес, Рославичи, Гвиздив, Мархаловка, и пгт Глеваха; - Обуховский район - окрестности поселков Безрадичи, Таценки, Плюты, Старые Безрадичи; - Бориспольский район - окрестности города Борисполь, поселков Процив, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Нестеровка, Большая Александровка, Безугловка, Сеньковка; - Броварской район - окрестности города Бровары, поселков Княжичи, Требухов, Квитневе, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая Дымерка.











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