|Укравтодор обнародовал план объездной дороги вокруг Киева: карта
|27.03.2018 13:39
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утвердил план большой объездной дороги вокруг .
Схему будущей дороги в Facebook опубликовал народный депутат Игорь Мосийчук. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии подтвердил, что она соответствует действительности, но "впереди еще много работы", передает .
Дорога пройдет через следующие населенные пункты Киевской области:
- Вышгородский район - окрестности поселков Новоселки и Старые Петровцы;
- Бородянский район - окрестности поселков Озера, Блиставица, Микуличи, Диброва;
- Макаровский район - окрестности поселков Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки, Ясногородка;
- Киево-Святошинский район - окрестности поселков Хмильна, Любимовка, Бузова, Неграши, Княжичи;
- Васильковский район - окрестности поселков Бобрица, Иванковичи, Зеленый лес, Рославичи, Гвиздив, Мархаловка, и пгт Глеваха;
- Обуховский район - окрестности поселков Безрадичи, Таценки, Плюты, Старые Безрадичи;
- Бориспольский район - окрестности города Борисполь, поселков Процив, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Нестеровка, Большая Александровка, Безугловка, Сеньковка;
- Броварской район - окрестности города Бровары, поселков Княжичи, Требухов, Квитневе, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая Дымерка.