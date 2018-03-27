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Укравтодор обнародовал план объездной дороги вокруг Киева: карта
27.03.2018 13:39
Укравтодор обнародовал план объездной дороги вокруг Киева: карта По теме:

утвердил план большой объездной дороги вокруг .

Схему будущей дороги в Facebook опубликовал народный депутат Игорь Мосийчук. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии  подтвердил, что она соответствует действительности, но "впереди еще много работы", передает .

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Дорога пройдет через следующие населенные пункты Киевской области:

- Вышгородский район - окрестности поселков Новоселки и Старые Петровцы;

- Бородянский район - окрестности поселков Озера, Блиставица, Микуличи, Диброва;

- Макаровский район - окрестности поселков Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки, Ясногородка;

- Киево-Святошинский район - окрестности поселков Хмильна, Любимовка, Бузова, Неграши, Княжичи;

- Васильковский район - окрестности поселков Бобрица, Иванковичи, Зеленый лес, Рославичи, Гвиздив, Мархаловка, и пгт Глеваха;

- Обуховский район - окрестности поселков Безрадичи, Таценки, Плюты, Старые Безрадичи;

- Бориспольский район - окрестности города Борисполь, поселков Процив, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Нестеровка, Большая Александровка, Безугловка, Сеньковка;

- Броварской район - окрестности города Бровары, поселков Княжичи, Требухов, Квитневе, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая Дымерка.







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