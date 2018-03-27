Благодаря введению налога на выведенный капитал за первый год его работы у украинского бизнеса появится около 150 млрд грн для инвестиций. Об этом во время встречи с ЕБА сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает корреспондент

"Если говорить об оценке инициативы, которую мне вчера назвали эксперты, то около 150 млрд грн появляется за первый год у украинского бизнеса для инвестиций. Я считаю это позитивом", - отметил Шимкив.

При этом, по его словам, чтобы внести законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, проводится дополнительная оценка его влияния.

"Вчера было второе совещание по расчетам. На данный момент оценка потерь бюджета составляет около 30 млрд грн по пессимистическому сценарию. Я думаю, что эта цифра может быть меньше. Также стоит учитывать, что с введением налога на выведенный капитал появятся некоторые объекты налогообложения, которые сейчас таковыми не являются. Также есть вопрос связанного НДС", - сказал он.

Напомним, Минфин оценил потери бюджета в 35 млрд гривен от внедрения налога на выведенный капитал.

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