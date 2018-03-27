Устанавливается, кому принадлежит техника и находится ли она на учете в воинских частях.

В Житомирской области правоохранители, расследуя повреждение магистрального нефтепровода, вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 единиц, подготовленных к продаже, информирует svodka.net.

«Среди выявленной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее», — сообщается на сайте полиции.

Устанавливается, кому принадлежит техника и находится ли она на учете в воинских частях.

Также выяснилось, что в интернете физлицо разместило объявление о продаже этой техники.

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Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме самой техники, были изъяты документы о ее происхождении. Указанная в них информация проверяется.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Полиция инициировала наложение ареста на найденную технику до выяснения всех обстоятельств.

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В Новограде-Волынском дислоцируется 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Обновление. Советник президента Украины Юрий Бирюков подтвердил факт обнаружения техники. «Техника есть, ее действительно нашли больше 200 единиц, все номера кузовов-агрегатов переписаны», — заявил он в фейсбуке.

При этом он заявил, что техника не краденная, а была легально передана на реализацию во времена правительства Юлии Тимошенко.

«Ни один человек не вспомнил про решение правительства Тимошенко от 2008 года. Где вся эта техника. Где еще есть самолеты Миг-29 второй категории хранения (то есть — в практически_идеальном_состоянии), где трусы и пуговицы, танки и топливозаправщики. Где самолет оценен в полтора миллиона гривен, а ПЗРК «Стрела» в 65 тысяч 767 гривен», — заявил он.

Напомним, Житомирская область — один из регионов, где нелегально добывают янтарь. В июле 2016 года спецназ задержал янтарекопателей с военным тягачом в Ровенской области.

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