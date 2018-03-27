Известная голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом начала отношения с новым мужчиной. Источник из окружения звезды рассказал, что она сходила на несколько свиданий с агентом по недвижимости. Об этом сообщает Entertainment Tonight .

"Пока что их отношения нельзя назвать серьезными, они только начали узнавать друг друга. Он симпатичный немолодой мужчина, работает агентом по недвижимости и не имеет никакого отношения к Голливуду", - сказал источник.

Он добавил, что воссоединение Джоли и Питта является "маловероятным".

"После расставания с Брэдом Энджи была очень подавлена. Новый человек в ее жизни, с которым можно просто проводить время, помог ей справиться с этим. Люди говорят о том, что они с Брэдом могут снова быть вместе, но это вряд ли произойдет. История Брэда и Энджи закончилась плохо и даже несмотря на то, что они вместе с детьми прошли терапию со специалистами, они даже не могут находиться в одной комнате", - пояснил источник.

Помимо этого, появилась информация о тайном романе Питта, который тоже старается пережить развод с Джоли, используя новые отношения.

"Он не распространяется на тему того, с кем встречается, но он определенно ходит на свидания. Женщина, которая привлекла его внимание, также не имеет отношения к шоу-бизнесу или Голливуду", - отметили инсайдеры.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает сотрудничество с французским брендом Guerlain и снялась в романтичной рекламе.

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