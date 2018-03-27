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Политолог Окара: Сомневаюсь, что Путин в ближайшее время согласится потерять контроль над "ЛДНР"
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27.03.2018 13:45
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Президент России Владимир Путин не готов идти на шаги, которые
внутри РФ могут быть расценены как сдача интересов русских на
Донбассе, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский
политолог Андрей Окара. Окара: Именно благодаря Крыму,
Донбассу и Сирии произошло то, что называется пропагандой
"вставания с колен" Фото: argumentua.com "Путин не готов идти на
шаги, которые внутри РФ могут быть расценены как сдача интересов
русских на Донбассе. Речь идет об уступках Западу. Такое решение в
самой России пошло бы ему в минус. Передача Донбасса под контроль
временной международной администрации не соответствует контексту
геополитической игры, которую ведет российский президент. Поэтому
сомневаюсь, что Путин в ближайшее время согласится потерять
контроль над "ЛДНР", – отметил политолог.По его словам, тезисы
российской пропаганды построены, исходя из событий в Крыму и на
Донбассе."Ситуация на Донбассе – системообразующая для
путинского режима и его внешнеполитической составляющей. Именно
благодаря Крыму, Донбассу и Сирии произошло то, что называется
пропагандой "вставания с колен". В глазах российского общества РФ
стала великой державой, влияющей на мировую политику. А вот в
глазах международного сообщества Россия – проблемная,
токсичная держава, с которой необходимо считаться", – подчеркнул
Окара.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.19 марта 2018 года американский журнал Time со ссылкой на
источники в министерстве иностранных дел России сообщил, что
президент РФ Владимир Путин готов согласиться на передачу
оккупированного Донбасса под контроль временной международной
администрации.
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