Президент России Владимир Путин не готов идти на шаги, которые внутри РФ могут быть расценены как сдача интересов русских на Донбассе, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Андрей Окара. Окара: Именно благодаря Крыму, Донбассу и Сирии произошло то, что называется пропагандой "вставания с колен" Фото: argumentua.com "Путин не готов идти на шаги, которые внутри РФ могут быть расценены как сдача интересов русских на Донбассе. Речь идет об уступках Западу. Такое решение в самой России пошло бы ему в минус. Передача Донбасса под контроль временной международной администрации не соответствует контексту геополитической игры, которую ведет российский президент. Поэтому сомневаюсь, что Путин в ближайшее время согласится потерять контроль над "ЛДНР", – отметил политолог.По его словам, тезисы российской пропаганды построены, исходя из событий в Крыму и на Донбассе."Ситуация на Донбассе – системообразующая для путинского режима и его внешнеполитической составляющей. Именно благодаря Крыму, Донбассу и Сирии произошло то, что называется пропагандой "вставания с колен". В глазах российского общества РФ стала великой державой, влияющей на мировую политику. А вот в глазах международного сообщества Россия – проблемная, токсичная держава, с которой необходимо считаться", – подчеркнул Окара.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.19 марта 2018 года американский журнал Time со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел России сообщил, что президент РФ Владимир Путин готов согласиться на передачу оккупированного Донбасса под контроль временной международной администрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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