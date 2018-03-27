



До того, як стати відомою співачкою Вірою Брежнєвою, зірка була далека від шоу-бізу та розкішного життя і її прізвище було Галушко. Як виявилося, солодким скромне життя теж не було: про це днями розповів екс-однокласник зірки, Дмитро Дузік, зізнавшись, що часом Віру кривдили до сліз.



"До нас в школу Віра прийшла в сформований колектив. Це був клас п'ятий-шостий. Безглузде бридке каченя. Дівчатка її обзивали - очкарик, Галуха-лягуха. У класі було 20 дівчаток і тільки 6 хлопчиків. Ніхто з нас її не захищав. Вона сама тримала удар. Іноді навіть бійки були у дворі. А після дівчата спізнювалися на урок, а Віра приходила розпатлана і заплакана. Але завжди боролася. З нею надходили жорстоко - одного разу наклеїли на спину папірець, на якій було написано «Уродина»", - розповів однокласник Віри Брежнєвої в програмі "Зірки зійшлися".



"Я побачив її в першому кліпі, коли служив в армії. Зрозумів, що знаю її. Швидше за все, особисто. Але спочатку не впізнав - вона змінилася зовні. А потім приїхав додому, і сестра молодша каже: «Ти вчився з Вірою Брежнєвою?!». А я їй - ну, яка вона Брежнєва, вона ж Галушка. Вона виросла і покращала. Але для мене так і залишилася Вірою Галушко. Але я хочу їй зараз передати привіт і сказати - Вірочка, ти була і є хорошою людиною. Якщо ми тебе чимось образили, то прости, будь ласка. Ти прекрасна, залишайся такою ж", - заявив він.





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