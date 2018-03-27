Должностные лица трех днепропетровских предприятий незаконно застроили земельные участки в водоохранной зоне реки Днепр в пределах прибрежно-защитной полосы. Такого решения дошел Бабушкинский райсуд г.Днепр передает со ссылкой на текст постановления.

Речь идет о должностных лиц ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), ООО "Парк дружбы" (ЕГРПОУ 35933759) и ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426).

Предприятия фигурируют в уголовном производстве № 12017040000000567 от 14 апреля 2017 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины (злоупотребление служебным положением, самовольное занятие земельного участка, служебный обман, подделка документов, печатей).

Сообщается, что строительные работы на захваченном земельном участке проводились в течение 2014-2017 годов по ул. Набережная Победы, 55 в г.Днепр.

Застройщики нарушили ряд требований градостроительного и земельного законодательства. Речь идет о ведении строительных работ на земельных участках без разрешительных документов органов государственного надзора и контроля в сфере градостроительства и без наличия правоустанавливающих документов на них.

Также сообщается, что застройщики внесли в официальные документы ложные сведения, в том числе, о "проектировщиках генеральных подрядчиков; лиц, ответственных за осуществление авторского надзора; лиц, ответственных за осуществление технического надзора; градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков; наличии правоустанавливающих документов на земельные участки; категории сложности объектов строительства; стоимости строительных работ; уплаты паевого участия в развитии инфраструктуры населенных пунктов".

Кроме того, строительству, злоупотребляя своим служебным положением, способствовали работники департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Днепропетровской области и управления государственного архитектурно-строительного контроля Днепровской городского совета.

Заметим, что на время ведения незаконной застройки земли у реки Днепр, директором предприятия ООО "Парк дружбы" (ЕГРПОУ 35933759), что фугу в указанном выше уголовном производстве, была мать народного депутата Сергея Рыбалки Евгения Рыбалка.

И напомним, недавно она подарила своему сыну часы стоимостью 200 тыс. грн.

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