Германия выдала полный комплект разрешений на стройку Nord Stream 2

Компания Nord Stream 2 AG во вторник получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

Как говорится в сообщении проектной компании, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало дозволение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Ранее 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало дозволение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

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Таким образом, суммирует компания, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

"Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", - пишет проектная компания.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.