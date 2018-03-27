О том, когда президент России может решить кончать с войной и при чем тут отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, «Апострофу» рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

К сожалению, мы до сих пор так и не понимаем, где та черта, за которой Путин будет считать неприемлемыми те репутационные и экономические потери, которые несет Россия из-за агрессии на Донбассе.

Мы понимаем, что в ближайшее время россиянам предложат еще туже затянуть пояса. Сегодня у Путина есть карт-бланш на обозримый период действий. Но мы также понимаем, что есть недовольство санкциями в ближайшем окружении Путина, это должно как минимум настораживать.

Он понимает, что у всей продемонстрированной населением поддержки есть предел. И это при всем зомбировании и стадности этого социума, который не собирается отказываться от образа царя.

В данной ситуации, как бы цинично это ни звучало, скандал вокруг дела Сергея Скрипаля играет нам на руку. Теперь уже не просто Украина давит на западные страны, чтобы продлевать и углублять санкции против РФ – включаются более серьезные игроки, в первую очередь Великобритания, которая остается европейским зубром.

В этой ситуации вопрос о том, как долго Путин будет играть в свои кровавые игры на Донбассе, остается открытым.

Я не исключаю, что если мы увидим усиление санкций против Российской Федерации и вполне ожидаемое падение уровня жизни, углубление социально-экономического кризиса, то Путин уже где-то к осени может прийти к мысли, что нужно сворачивать эту авантюру.

Крым, понятное дело, он не отдаст, но может попытаться отбить существующие санкции и вернуть репутационные потери хотя бы на направлении Донбасса и облегчить себе этим жизнь.

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