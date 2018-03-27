Без всякого злорадства должен заметить, что карма – штука не всегда симметричная. И об этом стоит помнить нам всем.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Сергей Иванов.

Наблюдаю Facebook-волну оптимизма по поводу протестов в российском Кемерове – «наконец россияне взбунтуются». Я вас прошу, прекратите. Никаких бунтов не будет. Возьмут деньгами, деньги пропьют. Такой «народ» ведь, пустая нация, сплошной законтаченный зоопарк, информирует svodka.net.

Детей, непременно, жаль. Но тут я вспоминаю Дашку, свою племянницу, которая в три года уже пряталась от российских «Градов» в подвале и до сих пор боится салютов.

Без всякого злорадства должен заметить, что карма – штука не всегда симметричная. И об этом стоит помнить нам всем.

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