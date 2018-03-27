|Протестов в РФ не будет: возьмут деньгами, деньги пропьют, - Сергей Иванов
|27.03.2018 13:51
|
Без всякого злорадства должен заметить, что карма – штука не всегда симметричная. И об этом стоит помнить нам всем.
Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Сергей Иванов.
Наблюдаю Facebook-волну оптимизма по поводу протестов в российском Кемерове – «наконец россияне взбунтуются». Я вас прошу, прекратите. Никаких бунтов не будет. Возьмут деньгами, деньги пропьют. Такой «народ» ведь, пустая нация, сплошной законтаченный зоопарк, информирует svodka.net.
Детей, непременно, жаль. Но тут я вспоминаю Дашку, свою племянницу, которая в три года уже пряталась от российских «Градов» в подвале и до сих пор боится салютов.
Без всякого злорадства должен заметить, что карма – штука не всегда симметричная. И об этом стоит помнить нам всем.
Читайте: Македония ведет с Грецией многолетний спор о названии страны